Tchia na nowym gameplayu. Alternatywa dla The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Tchia to propozycja od studia Awaceb. Produkcja miała pojawić się na rynku wiosną ubiegłego roku, ale finalnie premiera została przełożona na ten rok. Debiutu gry mieliśmy doczekać się w pierwszym kwartale. Nowa data premiery ciągle nie została jednak potwierdzona. Deweloperzy podzielili się natomiast kolejnym materiałem wideo, na którym możemy podziwiać tego barwnego open worlda w akcji.

Tchia – gameplay trailer

Spoglądając na materiały z Tchia, naprawdę ciężko wyzbyć się porównań z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Twórcy obiecują ogromny, otwarty świat z masą różnorodnych aktywności. Interesująco prezentują się również mechaniki, za sprawą których będziemy mogli go przemierzać.



”Dołącz do Tchii podczas jej tropikalnej przygody w otwartym świecie, w trakcie której musi uratować ojca z rąk okrutnego tyrana Meavora, władcy archipelagu. Wspinaj się, szybuj, pływaj oraz żegluj łodzią po pięknych wyspach, odkrywając otwarty świat, oparty na zaawansowanym modelu fizycznym. Zmierz się w otwartych starciach z tkaninowymi żołnierzami stworzonymi przez Meavorę, w których własna kreatywność daje ci przewagę” – czytamy w opisie gry na Steam.