Taylor Swift zmierza z nowym materiałem prosto do... kin

Plotki o kinowym projekcie Taylor Swift krążyły od tygodni – wielu fanów spodziewało się dokumentu związanego z jej rekordową trasą Eras Tour. Tymczasem artystka zaskoczyła wszystkich, ogłaszając wydarzenie filmowe bezpośrednio powiązane ze swoim nowym albumem.

Taylor Swift trafi do kin

Już 3 października, w dniu premiery jej 12. studyjnego krążka The Life of a Showgirl, do kin trafi 89-minutowe widowisko zatytułowane Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Film będzie można zobaczyć wyłącznie w premierowy weekend (3–5 października) w sieciach AMC, Cinemark, Regal oraz setkach niezależnych kin w Ameryce Północnej. Kiedy i czy w ogóle trafi do Europy jeszcze nie wiadomo.