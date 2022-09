Tanie Asasyny w sklepie Steam. Gry z serii Assassin’s Creed taniej nawet o 85%

W sklepie Steam cały czas trwa całotygodniowa promocja, o której informowaliśmy Was kilka dni temu. Na platformie Valve pojawiła się jednak kolejna interesująca oferta. Mowa tutaj oczywiście o wyprzedaży gier z serii Assassin’s Creed, dzięki której użytkownicy komputerów osobistych mogą uzupełnić swoje biblioteki o wybrane odsłony popularnego cyklu od Ubisoftu. Zniżki sięgają nawet 85%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.



Wyprzedaż gier z serii Assassin’s Creed kończy się 13 października, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które w szczególności warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier z serii Assassin’s Creed na Steam: