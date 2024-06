Elden Ring: Shadow of the Erdtree na premierowym zwiastunie. Czas na epicką przygodę

Elden Ring: Shadow of the Erdtree to najwyżej oceniane DLC w historii . Zgodnie z zapowiedziami dodatek do najlepszej gry 2022 roku zadebiutuje na rynku już jutro. Nic więc dziwnego, że Bandai Namco postanowiło podgrzać nieco atmosferę. Wydawca opublikował bowiem premierowy zwiastun wyczekiwanego przez wielu graczy rozszerzenia.

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutuje na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już jutro, czyli 21 czerwca 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego dodatku, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!