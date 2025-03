Takiej promocji na Disney+ już dawno nie było. Atrakcyjna cena przez kilka miesięcy

Disney+ zachęca do powrotu swoich byłych użytkowników, a także próbuje zdobyć zupełnie nowych za sprawą atrakcyjnej promocji, która właśnie wystartowała. Od dzisiaj aż do 30 marca możecie skorzystać z oferty na tańszy abonament, jeżeli obecnie nie posiadacie aktywnej subskrypcji na platformie Disneya. Firma pozwala na wykupienie miesięcznego dostępu do platformy za jedyne 7,99 zł. Jeżeli zdecydujecie się na skorzystanie z promocji, to możecie opłacać abonament w podanej cenie przez łącznie cztery miesiące.

Disney+ za jedyne 7,99 zł miesięcznie w promocji

Promocja obejmuje plan Standard, który oferuje jakość wideo do 1080p, jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach, brak reklam oraz możliwość pobierania materiałów na maksymalnie dziesięciu urządzeniach. Regularna miesięczna cena Disney+ Standard wynosi 29,99 zł miesięcznie.