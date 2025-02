Disney+ na marzec pełny hitów. Nowość od Marvela i premiera oczekiwanego filmu

Premier będzie niewiele, ale za to powinny obronić się jakością.

W telewizyjnej serii Marvela Daredevil: Odrodzenie Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik o niezwykłych umiejętnościach, prowadzi kancelarię, walcząc o sprawiedliwość, podczas gdy były szef mafii Wilson Fisk (Vincent d'Onofrio) angażuje się w karierę polityczną. Ale od przeszłości nie da się uciec i wkrótce dochodzi między nimi do konfrontacji.

Witamy w Stars Hollow w stanie Connecticut, uroczym i małym miasteczku znanym z zielonych trawników, domów z desek i z taką ilością osobliwych postaci, by zapełnić każdą przejażdżkę na sianie, paradę i piknik w promieniu wielu kilometrów. To tutaj poznajemy upartą 32-letnią Lorelai Gilmore, która tworzy wygodne, ciepłe, pełne kofeiny życie dla siebie i swojej równie upartej nastoletniej córki Rory. Ale kiedy uwaga Rory odwraca się od marzeń o prywatnej szkole i Harvardzie i zmierza do myśli o chłopakach i niezależności, samotna matka zaczyna dostrzegać w Rory coraz więcej własnej buntowniczej młodości – sprzed zaledwie 16 lat.

Po nagłej śmierci ojca będącego potentatem w handlu spożywczym, Raj i Mir Dar, para rozpieszczonych pakistańsko-amerykańskich braci, traci wszystko i dowiaduje się, że ich Baba był bardziej lordem narkotykowym niż korporacyjnym magnatem. Przerażeni chłopcy, kopiąc się i krzycząc, zostają dosłownie wciągnięci do podziemnego świata przez swoją ciotkę Lucky i jej nemezis, wujka Ahmada. Raj i Mir miotają się od jednej absurdalnej katastrofy do drugiej, a każdy ich ruch to kwestia życia lub śmierci. Bo kiedy fundusz powierniczy się kończy, kończy się też luksus zawalenia spraw.

O’Dessa – 20 marca

Osadzona w postapokaliptycznej przyszłości, O'Dessa to rock opera o wiejskiej dziewczynie, która wyrusza na wyprawę, by odzyskać rodzinny skarb. Podróż prowadzi ją do niebezpiecznego miasta, gdzie musi wykorzystać moc przeznaczenia i pieśni, aby ocalić duszę swojej prawdziwej miłości.

David Blaine: Świat pełen wyzwań - 24 marca (pierwsze dwa odcinki)

Wyjątkowa podróż śladami iluzjonisty Davida Blaine’a, który poszukuje prawdziwej magii, spotykając niezwykłych ludzi na całym świecie i ucząc się ich pilnie strzeżonych sekretów. W każdym odcinku widzowie, wspólnie z Davidem, mają okazję poznać niezwykłe kultury, tradycje i rytuały związane z wyjątkowymi umiejętnościami, które prowadzący chce opanować. Ostatecznie każdy odcinek kończy się momentem, w którym David wykorzystuje zdobytą wiedzę, aby dokonać czegoś z pozoru niemożliwego.

