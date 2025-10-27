Takiej parodii Dragon Ball Z jeszcze nie widzieliście. Adult Swim wzięło się za kultowe anime

To mogłaby być ciekawa produkcja.

W sieci zadebiutował nowy materiał promocyjny, w którym bohaterowie hitowej kreskówki Smiling Friends od stacji Adult Swim, trafiają w sam środek kosmicznej bijatyki, będącej parodią Dragon Bal Z. Dla wielu widzów to spotkanie dwóch ukochanych światów, które od lat mają stałe miejsce w ramówce kultowego bloku Toonami. Właśnie dzięki niemu amerykańska widownia zakochała się w anime. Smiling Ball Z – parodia kultowego anime Dragon Ball od Adult Swim Za animację odpowiada Shane Derling, a w rolach inspirowanych Goku i innymi popularnymi bohaterami usłyszeć można twórców serialu. Michael Cusack podkłada głos Pimowi, a Zach Hadel wciela się w Charliego. Towarzyszy im Marc M jako Mr Boss. Całość otrzymała wymowny tytuł Smiling Ball Z i jest przesadzonego, kreskówkowego patosu, który doskonale parodiuje znane sceny z kultowego anime.

Dla fanów Smiling Friends ten krótki film ma za zadanie złagodzenie niedawnego rozczarowania, przez nieplanowaną przerwę w emisji trzeciego sezonu. Kolejny odcinek pojawi się dopiero w niedzielę, 2 listopada. Miał być to specjalny halloweenowy epizod, więc zawód widzów był jeszcze większy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że przyszłość serialu wygląda stabilnie. Smiling Friends otrzymało już zamówienie na nowe sezony od Adult Swim. Tym samym fani mogą spodziewać się czwartego oraz piątego sezonu.

Twórcy jednak nie chcą dopuścić, by historia zaczęła powielać te same schematy na siłę. W rozmowie z ComicBook Zach Hadel przyznał, że myślą o zakończeniu wtedy, gdy poczują, iż wszystko już pokazali: Rozmawiamy o tym i cały czas zmieniamy zdanie. Od czasu pilota rozważaliśmy, ile sezonów zrobilibyśmy, gdybyśmy dostali wolną rękę. Pięć, osiem, dziesięć, trzy. To wszystko kwestia wyczucia. Jeśli dojdziemy do momentu, w którym poczujemy że pomysły nam uciekają albo już coś podobnego zrobiliśmy. To będzie ten czas. Fani mogą więc spokojnie odliczać dni do powrotu trzeciego sezonu i liczyć na to, że ekipa Smiling Friends jeszcze niejeden raz wpadnie na pomysł, który ich zachwyci. Warto dodać, że serial dostępny jest również w Polsce i można go oglądać na platformie HBO Max.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.