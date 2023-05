Take-Two planuje już kampanię marketingową GTA 6? Budżet gry może być ogromny

Nowe plotki rozgrzały fanów czekających na zapowiedź Grand Theft Auto VI.

Fani wciąż wierzą, że już w przyszłym tygodniu podczas spotkania inwestorów Take-Two Interactive ujawni pierwsze oficjalne informacje o Grand Theft Auto VI. Może na to wskazywać wyciek dokumentu, który został opublikowany na Reddicie, który rzekomo opisuje plan kampanii marketingowej w Miami. Rozpoczęcie promocji GTA VI akurat w tym mieście nie byłoby przypadkowe, gdyż według wielu doniesień, w najnowszej odsłonie serii powrócimy do Vice City, które wzorowane jest właśnie na tej amerykańskiej metropolii. Zapowiedź GTA VI już wkrótce? Fani od momentu publikacji listu zastanawiają się, czy jest to prawdziwy dokument, czy też zwykła podróbka, która ma na celu jedynie wprowadzić w błąd oczekujących graczy na Grand Theft Auto VI. Część osób zaczęła nawet porównywać treść listu do tego, który sami wygenerowali w za pomocą AI i w niektórych fragmentach są one do siebie bardzo podobne.

Jeżeli jednak list okazałby się prawdziwy, to Take-Two Interactive zamierza reklamować swoją grę AAA na fasadzie The Guild Downton, czyli luksusowego hotelu w Miami. Wielki baner zostałby wykupiony na 12 miesięcy, począwszy od lata bieżącego roku. Byłoby to zgodne z tym, jak Rockstar prowadził marketing poprzednich swoich gier, których okres promocji trwał właśnie przez około rok.

