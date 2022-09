Take-Two kończy współpracę z polskim studiem People Can Fly

Zakładam, że rozstaniemy się na partnerskich zasadach i nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy w przyszłości, przy innym projekcie, wrócić do współpracy z Take-Two Interactive. Bardzo wierzymy w Projekt Dagger i chcemy kontynuować prace nad nim w ramach naszych działań self-publishing – informuje Sebastian Wojciechowski, dyrektor generalny People Can Fly.

W maju bieżącego roku dowiedzieliśmy się , że People Can Fly pracuje jednocześnie nad kilkoma grami. Jedną z nich jest Projekt Dagger, którego wydawcą miało zostać Take-Two Interactive. Okazuje się jednak, że polskie studio otrzymało od wspomnianej firmy pismo, w którym poinformowano o zamiarze rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej „w drodze zawarcia Porozumienia”.

Mam świadomość, że zawarcie Porozumienia będzie wiązać się z dodatkowymi inwestycjami, natomiast model self-publishing jest zgodny z naszą strategią rozwoju. Oczywiście, nie wykluczamy współpracy z nowym wydawcą, jeżeli byłoby to dla nas atrakcyjne biznesowo – dodaje szef polskiego studia.

Oprócz Projekt Dagger deweloperzy ze studia People Can Fly pracują obecnie nad sześcioma innymi projektami. Rodzimy zespół pracuje nad Gemini – produkcją dla Square Enix – a także Bifrost oraz Victoria, które firma zamierza wydać w modelu self-publishing. W fazie koncepcyjnej znajduje się również gra o kodowej nazwie RED oraz dwa tytuły skierowane do miłośników VR, czyli Green Hell VR i produkcja, która będzie stanowić adaptację jednej z marek należących do studia.