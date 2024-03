Tales of the Shire wkrótce z datą premiery? Niebawem otrzymamy nowy zwiastun

We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Tales of the Shire, czyli „chwytającej za serce” gry, w której gracze będą mieli okazję doświadczyć „przytulnego życia Hobbita”. Wówczas otrzymaliśmy jedynie krótki teaser, ale twórcy nie podzielili się zbyt wieloma szczegółami na temat wspomnianej produkcji. Wkrótce powinno się to jednak zmienić, ponieważ deweloperzy ze studia Weta Workshop szykują się do prezentacji nowego zwiastuna.

Tales of the Shire wkrótce z nowym zwiastunem. Kolejna gra dla fanów Władcy Pierścieni ma zadebiutować w 2024 roku

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X zapowiedziano, że nowy zwiastun Tales of the Shire zostanie opublikowany „wkrótce”. Wspomniana wiadomość została również wzbogacona krótkim klip prezentującym malownicze Shire. Niestety deweloperzy ze studia Weta Workshop nie podzielili się żadnymi dodatkowymi informacjami na temat swojej produkcji. Fani uniwersum Władcy Pierścieni muszą więc uzbroić się w cierpliwość.