GTA 6 ma produkcyjne problemy. Premiera dopiero w 2026 roku?

Rockstar Games nakazał swoim pracownikom powrót do biur od kwietnia, aby w ostatnich miesiącach prac nad grą, większość deweloperów była obecna w firmie. Powiadomienia otrzymali dopiero w ubiegły wtorek. Nie spodobało się to części pracownikom, którzy mają niewiele czasu na przeorganizowanie swojej pracy. Głównym powodem studia jest zadbanie o jakości gry i bezpieczeństwa, aby przed samą premierą nic nie wyciekło, ale również opóźnienia w produkcji i spowolnienie tempa pracy, przez które GTA 6 może nie zdążyć na premierę na początku 2025 roku.

Niedawno do sieci trafiły informację, że premiery GTA 6 możemy spodziewać się już na początku 2025 roku. Serwis Kotaku przedstawił w swoim najnowszym raporcie niepokojące doniesienia, które wskazują, że Rockstar Games może opóźnić premierę gry nawet do 2026 roku. Wszystko przez problemy produkcyjne, które trapią grę. Według źródeł portalu prace nad Grand Theft Auto 6 rozwijają się w wolniejszym tempie, niż kierownictwo studia i dyrektorzy Take-Two Interactive zakładali.

Kotaku podaje, że Rockstar Games rozważa przeniesienie debiutu gry na koniec 2025 roku lub przesunięcie premiery na 2026 rok. Mimo to studio chce doprowadzić do jak najszybszego wydania Grand Theft Auto 6, ale wciąż na pierwszym miejscu stawiając jakość i dopracowanie swojego tytułu.

Dla graczy byłaby to okropna wiadomość, gdyby GTA 6 jednak zostało opóźnione, nawet o kilka miesięcy. Oznaczałoby to to również przełożenie na późniejszy termin całej machiny marketingowej, która miała ruszyć w tym roku. Tym samym nowego zwiastuna, czy materiału z rozgrywki, jeszcze długo możemy nie otrzymać.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zmierza wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xboxa Series X/S.