Tak wygląda Prince of Persia: The Lost Crown w akcji. Pokazano duży fragment rozgrywki

W sieci pojawił się film prezentujący spory fragment rozgrywki z Prince of Persia: The Lost Crown.

Film przygotowany przez serwis Gameinformer daje nam wgląd w to, czego możemy spodziewać po nowej przygodowej platformówce akcji Ubisoftu. Ten trwający ponad 20 minut gameplay, pokazuje szczegóły systemu walki, przeciwników jacy staną na drodze głównego bohatera i jakość oprawy graficznej.

Gracz wciela się w rolę Sargona - młodego wojownika i członka elitarnej grupy o nazwie The Immortals. Jak sami widzicie, tym razem nie kontrolujemy księcia, ale wyruszamy mu na ratunek.

Zainspirowany strukturą Metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown pozwala graczom odkrywać świat we własnym tempie. W trakcie rozgrywki odblokują unikalne zdolności i połączą je w walce. W grze nie zabraknie też zagadek, sekretów i zadań pobocznych.

Ubisoft zapowiedział, że wyda Prince of Persia: The Lost Crown 18 stycznia 2024 roku.