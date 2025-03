Brutalny atak ksenomorfa. Pierwszy fragment nadchodzącego Alien: Earth

Za sprawą Obcy: Romulus słynna seria horrorów science fiction powróciła i obecnie powstają aż trzy produkcje z uniwersum. Oprócz bezpośredniej kontynuacji Romulusa, swój nowy projekt przygotowuje również Ridley Scott, a najbliżej premiery jest serial Alien: Earth. Na początku bieżącego miesiąca mogliśmy zobaczyć krótki teaser produkcji, a teraz do sieci trafił pierwszy klip, który prezentuje dłuższy fragment serialu.

Obcy: Ziemia – pierwszy klip z serialu

Na pełnoprawny zwiastun będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale teraz stacja FX udostępniła klip, w którym zaprezentowano scenę, w której mężczyzna siedzi w sterowni przypominającej tę z Nostromo. W międzyczasie jego towarzyszka próbuje desperacko przekonać go, aby otworzył drzwi i wpuścił ją do środka. Kobieta odwraca się w stronę czegoś, co ją śledziło, co okazuje się ksenomorfem, który brutalnie ją zabija.