Szlachtuj wrogów jako ogromny kurczak w nowej produkcji Krafton

Pytanie jednak, czy śniło wam się coś tak absurdalnego, jak ogromny kurczak szlachtujący wrogie zastępy mieczami. To jak, przebijecie?
I ty możesz być ogromnym kurczakiem
Taki opis zdecydowanie może być frapujący. Niemniej tak właśnie wyglądało Project Windless, czyli nowy projekt Krafton Montreal Studio. Jednakże twórcy nie wzięli całej historii znikąd. Nadchodząca produkcja oparta jest bowiem na południowokoreańskim opowiadaniu The Bird That Drinks Tears. Premiera? Na ten moment nie wiadomo. Rozgrywka? Tę pokazano nam podczas State of Play.
Project Windless to RPG akcji w otwartym świecie i dla jednego gracza osadzona w uniwersum uznanej koreańskiej serii powieści fantasy The Bird That Drinks Tears. Przenieś się do mitycznej ery jako potężny wojownik Rekonów i podróżuj przez zapierający dech w piersiach, ogarnięty wojną świat. Staw czoła przytłaczającym siłom wroga, zawiąż sojusze i walcz na rozległych polach bitew, aby zjednoczyć rozbitą krainę i dać początek nowemu królestwu.