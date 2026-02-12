Szlachtuj wrogów jako ogromny kurczak w nowej produkcji Krafton

Pamiętacie ten stan, gdy śni wam się coś absurdalnie dziwnego? Ale to tak dziwnego, że trudno o tym opowiedzieć.

Pytanie jednak, czy śniło wam się coś tak absurdalnego, jak ogromny kurczak szlachtujący wrogie zastępy mieczami. To jak, przebijecie?

I ty możesz być ogromnym kurczakiem

Taki opis zdecydowanie może być frapujący. Niemniej tak właśnie wyglądało Project Windless, czyli nowy projekt Krafton Montreal Studio. Jednakże twórcy nie wzięli całej historii znikąd. Nadchodząca produkcja oparta jest bowiem na południowokoreańskim opowiadaniu The Bird That Drinks Tears. Premiera? Na ten moment nie wiadomo. Rozgrywka? Tę pokazano nam podczas State of Play.