Szlachtuj wrogów jako ogromny kurczak w nowej produkcji Krafton

Maciej Petryszyn
2026/02/12 23:42
1
0

Pamiętacie ten stan, gdy śni wam się coś absurdalnie dziwnego? Ale to tak dziwnego, że trudno o tym opowiedzieć.

Pytanie jednak, czy śniło wam się coś tak absurdalnego, jak ogromny kurczak szlachtujący wrogie zastępy mieczami. To jak, przebijecie?

Project Windless
Project Windless

I ty możesz być ogromnym kurczakiem

Taki opis zdecydowanie może być frapujący. Niemniej tak właśnie wyglądało Project Windless, czyli nowy projekt Krafton Montreal Studio. Jednakże twórcy nie wzięli całej historii znikąd. Nadchodząca produkcja oparta jest bowiem na południowokoreańskim opowiadaniu The Bird That Drinks Tears. Premiera? Na ten moment nie wiadomo. Rozgrywka? Tę pokazano nam podczas State of Play.

Project Windless to RPG akcji w otwartym świecie i dla jednego gracza osadzona w uniwersum uznanej koreańskiej serii powieści fantasy The Bird That Drinks Tears. Przenieś się do mitycznej ery jako potężny wojownik Rekonów i podróżuj przez zapierający dech w piersiach, ogarnięty wojną świat. Staw czoła przytłaczającym siłom wroga, zawiąż sojusze i walcz na rozległych polach bitew, aby zjednoczyć rozbitą krainę i dać początek nowemu królestwu.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
trailer
gameplay
zapowiedź
rozgrywka
State of Play
Project Windless
Krafton Montreal Studio
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 00:00

Widzicie? To jest właśnie DEI. Główna postać identyfikuje się jako kogut :-) A tak na poważnie to wygląda zaskakująco dobrze.




