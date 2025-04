Tak wygląda Jason Momoa jako Lobo? Fani zastanawiają się, czy nowe zdjęcie z Supergirl to nie fake

Prace na planie Supergirl: Woman of Tomorrow wciąż trwają. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze zdjęcia tytułowej bohaterki w jej kostiumie. Teraz do sieci trafiło rzekome pierwsze zdjęcie przedstawiające Lobo, granego przez Jasona Momoę. Pojawia się on w odpowiedniej charakteryzacji, z wielkim krzyżem na szyi oraz swoim nieodłącznym motocyklem. Problem w tym, że to zdjęcie może być oszustem.

Supergirl: Woman of Tomorrow – to naprawdę Lobo grany przez Jasona Momoę?

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, czy poniższe zdjęcie Lobo jest prawdziwe, czy jest to zwykły fake. Część osób wierzy, że właśnie tak będzie wyglądał Jason Momoa jako słynny antybohater z kart komiksów DC. Jednak inni uważają, że ujęci zostało wygenerowane przesz sztuczną inteligencję. Jeżeli ta druga opcja jest prawdziwa, to mamy do czynienia z niezwykle dopracowanym oszustwem. Twórca musiał zadbać o „niską jakość zdjęcia”, ale także wygenerować inne osoby na planie. To oraz nowe dodatkowe zdjęcie prezentujące Supergirl zobaczycie na samym dole.