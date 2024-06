Tak może wyglądać remake The Legend of Zelda: Wind Waker działający na Unreal Engine 5. Dzieło fana prezentuje się imponująco

Tym razem mamy coś dla fanów Zeldy. Jest okazja, żeby zobaczyć The Legend of Zelda: Wind Waker podrasowaną w Unreal Engine 5. Film prezentuje jedną z lokacji i wygląda imponująco.

Człowiek pracujący w pocie czoła nad amatorskim projektem, polegającym na przygotowaniu pełnego remaku The Legend of Zelda: Wind Waker działającego w Unreal Engine 5, zaprezentował właśnie nowy film, przedstawiający jedynie mały wycinek jego dzieła. Etan Solrac już dawno ogłosił ambitny plan i wciąż posuwa się do przodu w jego realizacji. Założył sobie, że przygotuje możliwie kompletny remake słynnej gry Nintendo. Mało tego, ma zamiar opublikować go w sieci za darmo, tak żeby każdy mógł go sobie pobrać i zagrać w nową edycję tej części Zeldy.

Tak wygląda The Legend of Zelda: Wind Waker w Unreal Engine 5

W filmie możemy zobaczyć porównanie Lumen i SSGI Unreal Engine 5, a także poznać aktualne informacje na temat statusu tego projektu.