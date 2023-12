The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX – nieoficjalna wersja na PC już dostępna

Nie pierwszy raz fani Zeldy przygotowują nieoficjalne produkcje, w które można grać na PC. Tym razem pojawiła się The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX.

Jeśli chcielibyście wypróbować jak The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX wygląda na komputerze to jest ku temu znakomita okazja, bo gra przygotowana przez grupę fanów, jest już dostępna do pobrania.

Zagraj w The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX na PC

Oryginalna The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX została wydana pierwotnie w 1998 roku na konsolkę Game Boy Color. Powstała właśnie wersja PC nie jest zwykłym portem, gdyż jej twórcy pokusili się o kilka wartych uwagi ulepszeń. Teraz działa w wysokiej rozdzielczości i ze zwiększoną liczbą klatek na sekundę. Jednak największą nowością jest to, że The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX na PC obsługuje monitory panoramiczne, a na dokładkę można maksymalnie powiększyć mapę. Oznacza to, że wydajność i przyjemność płynąca z rozgrywki mogą być dużo większa niż ślęczenie nad małym ekranikiem konsoli.