Oczekiwana trylogia z Gwiezdnych wojen nie powstanie. Lucasfilm rezygnuje z projektu

Reżyser postawił sprawę jasno.

Rian Johnson ponownie odniósł się do ogłoszonej przed laty trylogii filmów z Gwiezdnych wojen, którą miał zrealizować dla Lucasfilm. Reżyser przyznał, że projekt jest „praktycznie skasowany” i w studiu nikt się nim nie interesuje. Tym samym szanse, że kiedykolwiek trylogia Johnsona powstanie, są niezwykle nikłe. Gwiezdne wojny – Rian Johnson nie nakręci swojej trylogii dla Lucasfilm Ostatni Jedi podzielił fanów, lecz mimo kontrowersji odniósł ogromny sukces finansowy i artystyczny. Film zarobił ponad 1,3 miliarda dolarów, a w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 91% pozytywnych recenzji. Mimo krytyki części widowni Disney i Lucasfilm szybko zapowiedziały, że Johnson nakręci własną trylogię osadzoną w odległej galaktyce. Nie ujawniono wtedy żadnych szczegółów fabuły.

Reżyser w kolejnych latach skupił się jednak na budowaniu nowej marki detektywistycznej z Danielem Craigiem w roli głównej. Obecnie promuje trzecią odsłonę cyklu Na noże zatytułowaną Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże", realizowaną w ramach intratnego kontraktu z Netflixem. Johnson w rozmowie z The Hollywood Reporter podkreślił, że praca nad Ostatnim Jedi była twórczo wolna od presji otoczenia: Tworzyliśmy ten film w pięknej, pozbawionej strachu bańce, a kiedy już zanurzasz się w kreatywnym procesie, nie ma zbyt wiele miejsca na myślenie o zewnętrznej presji. Filmowiec zdradził także, jak mocno przeżywał każdą krytyczną opinię, szczególnie przed realizacją Ostatniego Jedi: Zanim zrobiłem film Star Wars, byłem bardzo aktywny na Twitterze i jeśli ktoś napisał coś niemiłego, czułem, że muszę to naprawić. Jako fan Star Wars dorastałem z przekonaniem, że miłość i nienawiść są dwiema stronami tej samej monety i wynikają z pasji do tego świata. To nie znaczy, że jest łatwo, gdy wszystko staje się personalne.

THR potwierdza, że trylogia Johnsona jest „praktycznie martwa”. Mimo tego reżyser nie ukrywa, że wciąż darzy markę szczególnym sentymentem: Część mojego mózgu zawsze będzie w Gwiezdnych wojnach. To duża część mnie i tego, jak myślę. Johnson wielokrotnie deklarował chęć powrotu do odległej galaktyki. Nie wiadomo jednak, czy Lucasfilm faktycznie planował kontynuację współpracy, czy jedynie próbował podsycić zainteresowanie Ostatnim Jedi przy okazji jego premiery. Aktualnie studio skupia się na kolejnych projektach filmowych. The Mandalorian & Grogu zadebiutuje 22 maja 2026 roku. Rok później, 28 maja 2027, premierę ma zaliczyć Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy’ego z Ryanem Goslingiem w głównej roli.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.