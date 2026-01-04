Tak mógł wyglądać inny początek do wznowionego Resident Evil 4. Co straciliśmy?

Remake Resident Evil 4 mógł rozpocząć się w zupełnie inny sposób, niż pamiętają to gracze. Jako ciekawostkę warto odnotować, że z gry wycięto pierwotne intro, które diametralnie zmieniało początek historii i… na chwilę oddawało stery w ręce Ashley Graham.

Resident Evil 4 Remake mógł się zaczynać zupełnie inaczej

Do sieci trafiło nagranie prezentujące usunięty prolog remake’u z 2023 roku. Materiał został odtworzony z pozostałości znalezionych w plikach gry przez youtubera Thekempy’ego. W tej wczesnej wersji, roboczo nazwanej „Rozdziałem 0”, gracze mieli wcielić się w Ashley jeszcze przed jej porwaniem, zanim kontrolę przejmował Leon S. Kennedy. Sekwencja rozgrywała się w mrocznym lesie i skupiała się na ucieczce bohaterki przed Ganado, bez udziału walki – nacisk położono na klimat, narrację i napięcie.