Tak miał wyglądać jeden z anulowanych live-service’ów PlayStation. Pojawiły się grafiki koncepcyjne

Tytuł Deviation Games to tylko jeden z wielu skasowanych projektów w ramach szerokiego, ale nieudanego podejścia Sony do gier-usług. Firma zapowiadała, że do 2026 roku wyda dziesięć takich gier, ale dziś lista anulowanych pozycji jest dłuższa niż tych w produkcji. Skasowano m.in. The Last of Us: Factions, live-service’owy spin-off God of War, MMO w świecie Horizon, grę od London Studio, a także nowy tytuł Bungie – Project Payback.

Obecnie w produkcji pozostają tylko nieliczne projekty – w tym spin-off Horizon i Marathon od Bungie, choć ten ostatni został niedawno opóźniony bez nowej daty premiery.