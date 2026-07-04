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49-letnia tradycja Gwiezdnych wojen złamana. Nowy kinowy film bez ważnego elementu

Radosław Krajewski
2026/07/04 19:00
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Nowy film Star Wars zrywa z wielką tradycją. Czy to dobrze?

Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu okazał się jednym z najbardziej nietypowych kinowych projektów w historii Star Wars. Produkcja nie tylko odsuwa na dalszy plan sagę Skywalkerów, ale również rezygnuje z jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli całej marki. W filmie nie pojawia się bowiem ani jeden miecz świetlny, co po 49 latach stanowi naprawdę znaczące odejście od tradycji.

Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu

Mandalorian i Grogu pierwszym filmem z Gwiezdnych wojen bez miecza świetlnego

Nowa produkcja skupiona na Dinie Djarinie i Grogu od początku miała nieco inne podejście niż klasyczne filmy spod znaku Gwiezdnych wojen. Nie jest to historia Jedi, Sithów ani kolejnego konfliktu z Imperium w samym centrum wydarzeń. Bohaterami są Mandalorianin oraz jego przybrany syn, który wcześniej wprost odrzucił drogę Jedi. Tym samym film jeszcze mocniej oddala się od głównego nurtu sagi niż Solo: Gwiezdne wojny historie oraz Łotr 1. Gwiezdne wojny historie. Pierwszy z tych filmów opowiadał przecież o Hanie Solo, jednej z najważniejszych postaci oryginalnej trylogii, a drugi prowadził bezpośrednio do wydarzeń z Nowej nadziei.

Największym zaskoczeniem jest jednak brak miecza świetlnego. Dotychczas każdy kinowy film Star Wars pokazywał tę broń przynajmniej przez chwilę. W trylogii prequeli, oryginalnej trylogii i sequelach miecze świetlne były jednym z najważniejszych elementów widowiska. Szczególne miejsce przez lata zajmował miecz Anakina Skywalkera, który później trafił do Luke’a, a następnie do Rey. Nawet poboczne produkcje nie rezygnowały z tego motywu. W Łotrze 1 Darth Vader użył czerwonego ostrza w słynnej scenie na korytarzu, a w Solo niespodziewany powrót Dartha Maula również został zaakcentowany jego charakterystycznym mieczem.

GramTV przedstawia:

W przypadku Mandalorian i Grogu twórcy mogli jednak łatwo sięgnąć po podobny zabieg. W finale trzeciego sezonu The Mandalorian doszło do zniszczenia Darksabera, legendarnego czarnego miecza świetlnego, uznawanego za pierwszą taką broń stworzoną przez Mandalorianina. Był to jeden z najmocniejszych momentów serialu, gdyż Darksaber odgrywał ważną rolę zarówno na ekranie, jak i w szerszej historii uniwersum. Przeniesienie opowieści na duży ekran mogło więc stać się wygodnym pretekstem do naprawienia tej broni i ponownego pokazania jej widzom.

Na szczęście tak się nie stało. Gdyby Darksaber nagle wrócił, film powtórzyłby jeden z najbardziej krytykowanych błędów Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie. W tamtym filmie miecz Anakina został przywrócony, mimo że wcześniej, w Ostatnim Jedi, rozpadł się podczas starcia Rey i Kylo Rena. Był to jeden z wielu przykładów cofania decyzji podjętych w poprzedniej części trylogii. Rey przestała być osobą bez wielkiego rodowodu, Kylo Ren odzyskał naprawioną maskę, a symboliczny miecz Skywalkerów ponownie wrócił.

Mandalorian i Grogu mogło pójść tą samą drogą, ale uniknęło tego rozwiązania. Darksaber nie pasowałby do nowej przygody Dina Djarina i Grogu, a jego nagłe odtworzenie osłabiłoby wagę wydarzeń z finału trzeciego sezonu. Zamiast budować historię na kolejnym powrocie ikonicznej broni, twórcy postawili na konsekwencję. To ważne, ponieważ Gwiezdne wojny wielokrotnie spotykały się z zarzutami, że zbyt często unieważnia własne odważne decyzje.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/star-wars-breaking-a-49-year-tradition-successfully-avoided-a-sequel-trilogy-lightsaber-mistake/

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Star Wars
Disney
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
Miecz świetlny
Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
Mandalorian i Grogu
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Jeet
Gramowicz
Wczoraj 22:40

jak sie maja pokazywać takie jak w tych nowych częściach to faktycznie lepiej niech sie nie pokazują xD




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112