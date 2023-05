GTA 6 – tak będzie wyglądać główna bohaterka gry? Fan stworzył model postaci

Model powstał na podstawie materiałów pochodzących z wczesnej wersji nowej odsłony serii GTA, które trafiły w zeszłym roku do sieci.

Wspomniany projekt przygotował Hossein Diba, który podzielił się własną wizją na swoim kanale w serwisie YouTube. Opublikowany przez tureckiego artystę materiał wideo prezentuje szczegółowy model 3D bohaterki GTA 6, który – jak podkreśla autor – powstał na podstawie fragmentów rozgrywki, które wyciekły w zeszłym roku do sieci . Rzućcie okiem na nagranie na dole wiadomości i oceńcie sami.

W połowie września ubiegłego roku do sieci trafiły materiały pochodzące z wczesnej wersji Grand Theft Auto 6 . Wyciek pozwalał m.in. zobaczyć w akcji kobiecą bohaterkę, ale model postaci nie był jednak zbyt szczegółowy. Dlatego też sprawy w swoje ręce postanowił wziąć jeden z fanów serii GTA i specjalista od modelowania 3D, który przygotował render prezentujący potencjalny wygląd protagonistki GTA 6.

Trzeba przyznać, że stworzony przez tureckiego artystę model postaci robi wrażenie i zachwyca przede wszystkim swoją szczegółowością. Należy mieć jednak świadomość, że jest to jedynie fanowska wizja, a ostateczny wygląd bohaterki GTA 6 z pewnością będzie różnił się nieco od tego, co możemy zobaczyć na materiale na dole wiadomości. Niemniej jednak jest to ciekawostka, która powinna zainteresować fanów serii Grand Theft Auto.