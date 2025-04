Tainted Grail: The Fall of Avalon zadebiutuje w maju. Pojawi się widok z trzeciej osoby

Wydawca Awaken Realms oraz deweloper Awaken Realms Digital ogłosili, że RPG akcji z otwartym światem Tainted Grail: The Fall of Avalon opuści fazę wczesnego dostępu i zadebiutuje w pełnej wersji w drugiej połowie maja.

Tainted Grail: The Fall of Avalon w wersji 1.0 zaoferuje graczom następujące nowości i zawartość:

Tainted Grail: The Fall of Avalon pierwotnie trafiło do wczesnego dostępu na Steamie 30 marca 2023 roku. Wkrótce zagramy w pełną wersję gry, która zaoferuje sporo nowej zawartości.

Tainted Grail: The Fall of Avalon to polskie, mroczne RPG akcji w otwartym świecie, pełne zadań, łupów, wyborów i potworów, osadzone na ponurej wyspie stojącej na krawędzi upadku. Historia świata w grze rozciąga się na ponad 1000 lat, od czasów, gdy Artur poprowadził ludzi na wybrzeża Avalonu. Świat został stworzony we współpracy z jednym z najlepszych polskich pisarzy fantasy, Krzysztofem Piskorskim. W grze zawalczymy na wybrany przez siebie sposób. Będzie można działać z ukrycia, zabijać wrogów za pomocą łuku i sztyletów albo klasycznie z pomocą miecza lub magii. Na naszej drodze spotkamy zwykłych wieśniaków, zahartowanych żołnierzy, a nawet pradawnych bogów potrzebujących Twojej pomocy. Każda decyzja ma znaczenie, a w tym świecie nie ma prostych odpowiedzi.