Tactics Ogre: Reborn - Square Enix udostępnił wersję próbną docenionej gry

Dobre wieści dla osób lubiących taktyczne RPG w japońskim stylu. Docenione Tactics Ogre: Reborn otrzymało wersję próbną, w ramach której możecie pograć w ten tytuł przez dwie godziny. Na wstępie warto zaznaczyć, że z takiej możliwości mogą skorzystać wyłącznie posiadacze usługi PlayStation Plus Premium.

Wersja próbna Tactics Ogre: Reborn już dostępna

Przypomnijmy, że Tactics Ogre: Reborn to już drugie odświeżenie kultowej strategii taktycznej. Pierwotnie produkcja zadebiutowała w 1995 roku jako Tactics Ogre: Let Us Cling Together i była dostępna wyłącznie na rynku japońskim. Gra cieszyła się tam ogromną popularnością, co sprawiło, że zyskała status kultowej. W 2010 roku do sprzedaży trafił remake, który był dostępny wyłącznie na PlayStation Portable. To właśnie na bazie tego wydania opracowano Tactics Ogre: Reborn.



Tactics Ogre: Reborn spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów i fanów. Potwierdza to również przygotowana przez nas recenzja, w której Jakub Zagalski ocenił grę na 8.5/10, sugerując, że to klasyk warty nadrobienia. W swoim tekście chwali warstwę fabularną, wymagające bitwy oraz udogodnienia, które pojawiły się w nowej wersji. Oberwało się natomiast grafice oraz projektowi UI.



Tactics Ogre: Reborn zadebiutowało na rynku 11 listopada 2022 roku. Gra dostępna jest dla użytkowników komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.