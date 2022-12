Tactics Ogre: Reborn na nowym trailerze. Twórcy chwalą się wynikami

O tym, że Tactics Ogre: Reborn to udana produkcja wiemy już od jakiegoś czasu. Potwierdza to również przygotowana przez nas recenzja, w której Jakub Zagalski ocenił grę na 8.5/10, sugerując, że to klasyk warty nadrobienia. W swoim tekście chwalił tytuł za fabułę, wymagające bitwy oraz wszelkiej maści udogodnienia. Oberwało się natomiast grafice projektowi UI. Ekipa wydawnicza Square Enix przygotowała specjalny trailer, na którym chwalą się najlepszymi ocenami. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Tactics Ogre: Reborn zebrało naprawdę dobre oceny

Tactics Ogre: Reborn to już drugie odświeżenie kultowej strategii taktycznej. Pierwotnie produkcja zadebiutowała bowiem w 1995 roku jako Tactics Ogre: Let Us Cling Together i była dostępna wyłącznie w Japonii. Cieszyła się tam dużą popularnością i zyskała status kultowej. W 2010 roku do sprzedaży trafił remake, który pojawił się wyłącznie na PlayStation Portable. To właśnie na tym wydaniu opracowano Tactics Ogre: Reborn.



Na koniec przypomnijmy, że Tactics Ogre: Reborn zadebiutowało na rynku 11 listopada 2022 roku. Gra dostępna jest dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.