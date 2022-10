Tactics Ogre: Reborn na finałowym trailerze

Przypomnijmy, że Tactics Ogre: Reborn, czyli odświeżona wersja kultowego Tactics Ogre: Let Us Cling Together, pojawi się na rynku już 11 listopada i będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. I choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, to Square Enix już oddało w ręce graczy finałowy trailer. Wideo znajdziecie poniżej.

Tactics Ogre: Reborn – trailer

Jak wspomnieliśmy wyżej, Tactics Ogre: Reborn to już drugie odświeżenie kultowej strategii taktycznej. Pierwotnie produkcja zadebiutowała bowiem w 1995 roku jako Tactics Ogre: Let Us Cling Together i była dostępna wyłącznie w Japonii. Cieszyła się tam dużą popularnością i zyskała status kultowej. W 2010 roku do sprzedaży trafił remake, który pojawił się wyłącznie na PlayStation Portable. To właśnie na tym wydaniu opracowano nadchodzące Tactics Ogre: Reborn.



Square Enix zapowiada, że nadciągający remake to nie tylko odświeżona oprawa graficzna. Fani mogą bowiem liczyć na sporo zmian i usprawnień zarówno w samej rozgrywce, jak i w interfejsie. W grze ma pojawić się m.in. opcja autozapisu, a sztuczna inteligencja oponentów zostanie znacząco ulepszona. Tactics Ogre: Reborn będzie mogło pochwalić się także w pełni zrealizowanym dubbingiem, a ścieżka dźwiękowa i różnego rodzaju efekty audio również doczekają się stosownego odświeżenia.