Ta znana aktorka mogła umówić się z Donaldem Trumpem na randkę, a tego nie zrobiła

Jedna z czołowych brytyjskich aktorek wyznała niedawno, że miała szansę zmienić bieg historii — a wszystko przez zaskakującą propozycję, którą otrzymała przed laty. Podczas Festiwalu Filmowego w Locarno Emma Thompson opowiedziała, że kiedyś została zaproszona na randkę przez Donalda Trumpa.

W mojej przyczepie zadzwonił telefon i okazało się, że dzwoni Donald Trump. Myślałam, że to żart. Przedstawił się, a ja zapytałam, jak mogę mu pomóc. Myślałam, że potrzebował jakichś wskazówek. Tymczasem powiedział tak: "Bardzo bym chciał, aby zatrzymała się pani w jednym z moich pięknych miejsc i może moglibyśmy wybrać się razem na obiad".

Warto dodać, że felefon od obecnego prezydenta USA przyszedł w czasie, gdy aktorka właśnie finalizowała rozwód. Thompson sugeruje, że Trump szukał wtedy rozwódek, które mogłyby mu towarzyszyć w mieście, a fakt, że zdobył numer do jej przyczepy na planie filmu, określa jako stalking. Z rozbrajającą szczerością przyznaje, że gdyby zgodziła się na tę propozycję, mogłaby wpłynąć na bieg historii Stanów Zjednoczonych. Ma rację?

Emma Thompson to jedna z najważniejszych postaci brytyjskiego kina i światowego przemysłu filmowego. Znana jest z takich produkcji jak Rozważna i romantyczna, Powrót do Howards End czy Barwy kampanii. Wystąpiła też w filmach z serii Harry Potter. Za swoją aktorską i scenariuszową twórczość zdobyła m.in. dwa Oscary. Przypomnijmy, że niedawno informowaliśmy także o tym, jakie żarty z Prezydenta USA zrobili sobie twórcy South Park.