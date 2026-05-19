Russell Crowe znalazł idealne zastępstwo dla Gladiatora. Aktor wystąpi w nowym filmie historycznym

Russell Crowe ponownie wcieli się w bohatera osadzonego w realiach Cesarstwa Rzymskiego. Laureat Oscara za rolę Maximusa w Gladiator dołączył do obsady filmu The Last Druid, historycznego dramatu akcji, którego zdjęcia ruszą już w przyszłym miesiącu.
The Last Druid – Russell Crowe wystąpi w nowym widowisku historycznym
W nowej produkcji Crowe zagra spokojnego celtyckiego starszego wioski, stojącego na czele odizolowanej twierdzy druidów położonej w górach Kaledonii. Sytuacja zmieni się, gdy rzymski cesarz odkryje ukrytą osadę i postanowi ją splądrować. Bohater będzie zmuszony chwycić za broń, aby ocalić swoją rodzinę oraz cały lud przed zagładą.
Za kamerą stanie William Eubank, twórca filmów Syngału oraz Głębia strachu. Scenariusz przygotowali Phil Gawthorne oraz Carlyle Eubank.W obsadzie znaleźli się również: Rose Leslie, Daniel Zovatto oraz Andreas Pietschmann. Zdjęcia do The Last Druid będą realizowane w Barcelona oraz na Wyspach Kanaryjskich.
Choć twórcy filmu nie mają jeszcze tak imponującego dorobku jak Ridley Scott i zespół odpowiedzialny za pierwszego Gladiatora, udział Crowe'a sugeruje, że projekt ma duży potencjał. Reżyser William Eubank znany jest z produkcji, które dzielą widzów, ale często imponują atmosferą i stroną wizualną.
The Last Druid wciąż szuka kolejnych aktorów i nie wiadomo, kto wcieli się w głównego przeciwnika dla postaci odgrywanej przez Crowe’a. Nieznana jest również data premiera produkcji, która powinna zadebiutować najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku.
