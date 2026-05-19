Russell Crowe znalazł idealne zastępstwo dla Gladiatora. Aktor wystąpi w nowym filmie historycznym

Russell Crowe ponownie wcieli się w bohatera osadzonego w realiach Cesarstwa Rzymskiego. Laureat Oscara za rolę Maximusa w Gladiator dołączył do obsady filmu The Last Druid, historycznego dramatu akcji, którego zdjęcia ruszą już w przyszłym miesiącu.

The Last Druid – Russell Crowe wystąpi w nowym widowisku historycznym

W nowej produkcji Crowe zagra spokojnego celtyckiego starszego wioski, stojącego na czele odizolowanej twierdzy druidów położonej w górach Kaledonii. Sytuacja zmieni się, gdy rzymski cesarz odkryje ukrytą osadę i postanowi ją splądrować. Bohater będzie zmuszony chwycić za broń, aby ocalić swoją rodzinę oraz cały lud przed zagładą.