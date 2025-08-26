Ta scena z filmu Buzz Astral sprawiła, że Snoop Dogg boi się chodzić do kina

Snoop Dogg wyznał, że przełomowa scena pocałunku osób tej samej płci w filmie Pixara Buzz Astral mocno go zaskoczyła. W podcaście It’s Giving raper przyznał, że od tamtej pory „boi się” zabierać wnuki do kina.
Snoop Dogg i jego przemyślenia o filmie Buzz Atral
Artysta opowiedział, jak w 2022 roku zabrał jednego z wnuków na spin-off Toy Story. W pewnym momencie na ekranie pojawiły się dwie matki wychowujące dziecko, co natychmiast sprowokowało dociekliwe pytania malca. – „Papo Snoop? Jak ona może mieć dziecko z kobietą? Przecież to kobieta!” – miał zapytać wnuk.
Nie przyszedłem tu po to. Przyszedłem tylko obejrzeć ten cholerny film. Rozwalił mnie. Boję się iść do kina. Wrzucacie mnie w sam środek gówna, na które nie mam odpowiedzi – skomentował raper.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Buzz Astral od początku wzbudzał ogromne kontrowersje. Pixar po raz pierwszy pokazał w nim pocałunek osób tej samej płci, co spotkało się z protestami części widzów i doprowadziło do zakazu wyświetlania filmu w wielu krajach muzułmańskich. W Chinach domagano się wycięcia sceny, a w USA pocałunek stał się elementem politycznej debaty.
Buzz Astral nie poradził sobie jednak z kontrowersjami. Film okazał się finansową porażką, a wytwórnia Disneya miała wewnętrznie wskazywać właśnie na tę scenę jako jeden z powodów słabego wyniku w box office. Dla Snoopa Dogga była to jednak przede wszystkim nieoczekiwana lekcja podczas rodzinnego seansu. Jak sam przyznał, wolałby, aby wyjście do kina nie zmieniało się w trudną rozmowę z wnukami.