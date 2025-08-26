Ta scena z filmu Buzz Astral sprawiła, że Snoop Dogg boi się chodzić do kina

Snoop Dogg wyznał, że przełomowa scena pocałunku osób tej samej płci w filmie Pixara Buzz Astral mocno go zaskoczyła. W podcaście It’s Giving raper przyznał, że od tamtej pory „boi się” zabierać wnuki do kina.

Snoop Dogg i jego przemyślenia o filmie Buzz Atral

Artysta opowiedział, jak w 2022 roku zabrał jednego z wnuków na spin-off Toy Story. W pewnym momencie na ekranie pojawiły się dwie matki wychowujące dziecko, co natychmiast sprowokowało dociekliwe pytania malca. – „Papo Snoop? Jak ona może mieć dziecko z kobietą? Przecież to kobieta!” – miał zapytać wnuk.