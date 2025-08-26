Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta scena z filmu Buzz Astral sprawiła, że Snoop Dogg boi się chodzić do kina

Jakub Piwoński
2025/08/26 11:30
Jak wspominacie ten film?

Snoop Dogg wyznał, że przełomowa scena pocałunku osób tej samej płci w filmie Pixara Buzz Astral mocno go zaskoczyła. W podcaście It’s Giving raper przyznał, że od tamtej pory „boi się” zabierać wnuki do kina.

rzeczona scena z filmu
rzeczona scena z filmu

Snoop Dogg i jego przemyślenia o filmie Buzz Atral

Artysta opowiedział, jak w 2022 roku zabrał jednego z wnuków na spin-off Toy Story. W pewnym momencie na ekranie pojawiły się dwie matki wychowujące dziecko, co natychmiast sprowokowało dociekliwe pytania malca. – „Papo Snoop? Jak ona może mieć dziecko z kobietą? Przecież to kobieta!” – miał zapytać wnuk.

Nie przyszedłem tu po to. Przyszedłem tylko obejrzeć ten cholerny film. Rozwalił mnie. Boję się iść do kina. Wrzucacie mnie w sam środek gówna, na które nie mam odpowiedzi – skomentował raper.

Przypomnijmy, że Buzz Astral od początku wzbudzał ogromne kontrowersje. Pixar po raz pierwszy pokazał w nim pocałunek osób tej samej płci, co spotkało się z protestami części widzów i doprowadziło do zakazu wyświetlania filmu w wielu krajach muzułmańskich. W Chinach domagano się wycięcia sceny, a w USA pocałunek stał się elementem politycznej debaty.

Buzz Astral nie poradził sobie jednak z kontrowersjami. Film okazał się finansową porażką, a wytwórnia Disneya miała wewnętrznie wskazywać właśnie na tę scenę jako jeden z powodów słabego wyniku w box office. Dla Snoopa Dogga była to jednak przede wszystkim nieoczekiwana lekcja podczas rodzinnego seansu. Jak sam przyznał, wolałby, aby wyjście do kina nie zmieniało się w trudną rozmowę z wnukami.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/25/snoop-dogg-says-hes-scared-to-go-to-the-movies-after-gay-kiss-scene-in-pixars-lightyear

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:34

Dorosłych tematów w filmach dla dzieci nie powinno być w ogóle. Niestety dla naszego społeczeństwa fakt pocałunku dwóch osób tej samej płci jest już powodem, że ta jednosekundowa scena dostała łatkę "dorosłej". Zapewne, gdyby w scenie tej występowała kobieta z mężczyzną, to tematu by nie było. Ciekawe, czy kiedyś dożyję czasów, kiedy będzie normalne, że dwójka dorosłych osób może być parą i być w sobie zakochana, niezależnie od płci i nie będzie to od razu temat "polityczny" i "dorosły".

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:18

Ma rację. Wnuki jeszcze nie widzą nic nawet na temat pszczółek a tu nagle masz seks, lesbijki, gejów i transów tłumaczyć. 

Bo lewicowi aktywiści nie wiem dlaczego (ale się domyślam) wzięli sobie za cel dzieci.

Teraz patrzcie jak tolerancyjna lewica będzie wieszać psy na czarnym celebrycie bo odważył się ich skrytykować publicznie. 




