Ta przygodowa gra science fiction na VR zachwyciła krytyków i graczy, a teraz jest dostępna na Meta Quest 3

Arken Age, uznana przygodowa gra akcji pod VR, w klimacie science fiction i od studia VitruviusVR, doczekała się w końcu premiery na Meta Quest 3 i 3S. To samodzielna wersja tytułu, który wcześniej zadebiutował na PC VR i PlayStation VR2.

Arken Age dostępne na Meta Quest 3

Akcja gry rozgrywa się w terraformowanym świecie Bio-Chasm. W trakcie około 10-godzinnej kampanii wcielamy się w biologicznego stwora badającego zaginięcie Wielkiego Arborysty – bóstwa tego świata. Po drodze zwiedzamy ponad 20 zróżnicowanych lokacji, walczymy z bossami Hyperionu i korzystamy z trzech konfigurowalnych typów broni. Twórcy z VitruviusVR wcześniej zasłynęli grą Shadow Legend VR, klimatyczną przygodą fantasy, która zdobyła uznanie za dopracowaną oprawę i intuicyjne sterowanie w wirtualnej rzeczywistości. Teraz weszli w świat science fiction.