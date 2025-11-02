Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta przygodowa gra science fiction na VR zachwyciła krytyków i graczy, a teraz jest dostępna na Meta Quest 3

Jakub Piwoński
2025/11/02 17:30
Arken Age robi furorę wśród graczy VR.

Arken Age, uznana przygodowa gra akcji pod VR, w klimacie science fiction i od studia VitruviusVR, doczekała się w końcu premiery na Meta Quest 3 i 3S. To samodzielna wersja tytułu, który wcześniej zadebiutował na PC VR i PlayStation VR2.

Arken Age
Arken Age

Arken Age dostępne na Meta Quest 3

Akcja gry rozgrywa się w terraformowanym świecie Bio-Chasm. W trakcie około 10-godzinnej kampanii wcielamy się w biologicznego stwora badającego zaginięcie Wielkiego Arborysty – bóstwa tego świata. Po drodze zwiedzamy ponad 20 zróżnicowanych lokacji, walczymy z bossami Hyperionu i korzystamy z trzech konfigurowalnych typów broni. Twórcy z VitruviusVR wcześniej zasłynęli grą Shadow Legend VR, klimatyczną przygodą fantasy, która zdobyła uznanie za dopracowaną oprawę i intuicyjne sterowanie w wirtualnej rzeczywistości. Teraz weszli w świat science fiction.

Recenzenci są zgodni, a gra od momentu premiery, czyli od stycznia tego roku, zbiera bardzo wysokie noty. Na Matecritic ma obecnie aż 84 pkt. Na Steam cieszy się “bardzo pozytywnymi” ocenami. Krytyce chwalą sprytny projekt rozgrywki, żywą oprawę i satysfakcjonujący system walki. Jedna z opinii mówi: „Jak na grę o takim rozmachu i skali, działającą na samodzielnym zestawie, to imponujący port.”

Arken Age jest od niedawna dostępne w sklepach Meta Quest 3, a od stycznia także na PlayStation VR2 i Steam VR. Czy to najlepszy port VR, jaki do tej pory trafił na Quest 3? Pierwsze opinie wskazują, że twórcom udało się zachować skalę, płynność i szczegółowość oryginału, co – jak na samodzielny headset (działający bez zewnętrznego urządzenia) – jest naprawdę imponującym osiągnięciem.

