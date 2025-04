Ta polska gra w końcu trafiła na Xbox Game Pass i szturmem zdobywa popularność

Xbox Game Pass wzbogacił się o nowy tytuł dostępny od pierwszego dnia premiery, a gracze na Xbox Series X i Xbox Series S błyskawicznie sięgnęli po nową zawartość. Niedawno do biblioteki wróciło GTA 5 oraz Borderlands 3. Ale zainteresowanie wzbudziło pojawienie się także mniejszej gry. Mowa o polskiej produkcji Crime Scene Cleaner od President Studio, która szturmem zdobywa popularność na konsolach. To obecnie jest druga najczęściej uruchamiana gra w całym katalogu Xbox Game Pass, ustępując miejsca jedynie Smite 2 we wczesnym dostępie.

Crime Scene Cleaner wzbudza zainteresowanie na Xbox Game Pass od pierwszego dnia

Choć tytuł trafił na Steam już latem zeszłego roku i może pochwalić się niemal 20 000 recenzji, z czego aż 97% to opinie pozytywne, dopiero debiut w usłudze Xbox Game Pass nadał grze nowej dynamiki. W serwisie Valve gra może się poszczycić bardzo pozytywną, najwyższą oceną.