Ta nowość w Nintendo Switch 2 to coś, o co gracze proszą od lat

Według najnowszego raportu, Nintendo Switch 2 ma wreszcie otrzymać długo wyczekiwaną funkcję – motywy ekranu głównego. Fani proszą o to od 2017 roku, czyli od premiery pierwszej konsoli Switch. Do tej pory użytkownicy nie mieli możliwości personalizacji tła czy ikon, a wszystkie urządzenia wyglądały niemal identycznie.

Switch 2 otrzyma motywy ekranu głównego

Informacje pochodzą od Nasha Weedle’a, znanego w społeczności Nintendo informatora. Choć jego wcześniejsze przecieki okazały się trafne, raport nie ujawnia szczegółów: nie wiadomo, ile motywów trafi do systemu, czy będą one statyczne, animowane, czy może dostępne w obu wersjach. Również nie sprecyzowano, czy nowa funkcja zostanie dodana do oryginalnego Switcha przez aktualizację oprogramowania. Wiele jednak wskazuje na to, że ta zmiana jednak zaistnieje.