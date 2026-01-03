Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta niedoceniona gra RPG, która zrelaksuje każdego, właśnie zmieniła się w roguelike

Jakub Piwoński
2026/01/03 12:30
Fantasy Life otrzymało darmową noworoczną aktualizację.

Niedoceniane RPG w stylu „slow life” doczekało się zaskakującej, noworocznej aktualizacji. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time otrzymało darmowy dodatek Sinister Broker Bazario’s Schemes, który wprowadza do gry zupełnie nowy tryb rozgrywki inspirowany roguelike’ami. Aktualizacja jest już dostępna na wszystkich platformach: PC, Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time z noworoczną aktualizacją

Największą nowością jest lokacja Snoozaland, w której spokojna formuła Fantasy Life i ustępuje miejsca znacznie bardziej wymagającej zabawie. Każdą próbę zaczynamy jako postać pierwszego poziomu, bez ekwipunku i z tylko jednym życiem. Po porażce cała wyprawa rozpoczyna się od nowa, a sam świat zmienia się przy każdym podejściu. W trakcie rozgrywki odblokowujemy nowe „życia”, czyli klasy i role postaci, oraz zdobywamy losowe wyposażenie.

W Snoozalandzie czeka również potężny boss końcowy, a także cenne nagrody. Twórcy przygotowali specjalne roboty alchemiczne, które mogą tworzyć wyjątkowo silne przedmioty, jeśli wcześniej zasilimy je niepotrzebnymi materiałami i sprzętem. Wszystko wskazuje na to, że nowy tryb jest całkowicie samodzielną przygodą – postać stworzona na potrzeby Snoozalandu nie przenosi postępów do głównej gry.

Przypomnijmy, że Fantasy Life i to barwna, pogodna produkcja łącząca elementy Animal Crossing i Dragon Quest – z budowaniem miasta, craftem i przygodowym RPG w tle. Dodanie trybu roguelike to nieoczekiwany zwrot, który może przyciągnąć do gry zarówno nowych graczy, jak i tych, którzy szukają większego wyzwania.

News
aktualizacja
update
rougelike
Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




