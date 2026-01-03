Ta niedoceniona gra RPG, która zrelaksuje każdego, właśnie zmieniła się w roguelike

Niedoceniane RPG w stylu „slow life” doczekało się zaskakującej, noworocznej aktualizacji. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time otrzymało darmowy dodatek Sinister Broker Bazario’s Schemes, który wprowadza do gry zupełnie nowy tryb rozgrywki inspirowany roguelike’ami. Aktualizacja jest już dostępna na wszystkich platformach: PC, Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time z noworoczną aktualizacją

Największą nowością jest lokacja Snoozaland, w której spokojna formuła Fantasy Life i ustępuje miejsca znacznie bardziej wymagającej zabawie. Każdą próbę zaczynamy jako postać pierwszego poziomu, bez ekwipunku i z tylko jednym życiem. Po porażce cała wyprawa rozpoczyna się od nowa, a sam świat zmienia się przy każdym podejściu. W trakcie rozgrywki odblokowujemy nowe „życia”, czyli klasy i role postaci, oraz zdobywamy losowe wyposażenie.