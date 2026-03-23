Ta legendarna transformacja ma już 35 lat! To wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Goku Super Sayain w Dragon Ball Z

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/23 21:15
Transformacja Goku w Super Saiyana skończyła 35 lat i jest to zdecydowanie jedna z najbardziej ikonicznych chwil w historii mangi i anime. Ten moment na zawsze zmienił losy bohaterów serii i wyznaczył kierunek jej rozwoju.

Forma Super Saiyan kończy 35 lat

Dokładnie 19 marca 1991 roku opublikowano 317 rozdział mangi Dragon Ball zatytułowany “Śmierć czy Życie?”, w którym Goku po raz pierwszy przemienił się w Super Saiyanina. To właśnie ten moment zapoczątkował legendę, która trwa do dziś. Później widzowie mogli zobaczyć świetną wizualizację tej formy w kultowym anime Dragon Ball Z, które jakby nie patrzeć bazuje na mandze stworzonej przez Akirę Toriyamę. Scena przemiany Goku w Super Saiyana podczas walki z Friezą na planecie Namek przeszła do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących momentów w popkulturze.

Akira Toriyama swego czasu powiedział:

Uważano, że moc Goku wzrośnie 50-krotnie po przemianie w Super Saiyanina, ale to lekka przesada. Podczas rysowania miałem wrażenie, iż jest to 10-krotny wzrost w porównaniu z tym, co było dotychczas. Takie są moje odczucia jako twórcy.

Forma Super Saiyan wyróżnia się złotymi włosami, zielonymi oczami i ogromnym wzrostem mocy. W uniwersum Dragon Ball była początkowo uznawana za legendę, wojownika, który pojawia się raz na tysiąc lat. Goku złamał ten mit, stając się pierwszym Saiyaninem, który osiągnął tę formę w znanej historii. Od tamtej pory Super Saiyan doczekał się wielu wariacji i poziomów, od Super Saiyan 2 i 3, aż po nowoczesne transformacje znane z Dragon Ball Super. Mimo to, to właśnie pierwsza przemiana pozostaje najbardziej kultowa i emocjonalna dla fanów na całym świecie.

Wpływ tej formy wykracza daleko poza samo anime. Super Saiyan stał się symbolem przekraczania własnych granic i inspiracją dla wielu innych serii, gier oraz twórców. Tak czy inaczej, nawet po 35 latach Super Saiyana wciąż żyje i nadal rozpala wyobraźnię kolejnych pokoleń fanów.

Jakie są wasze wspomnienia z chwilą gdy Goku pierwszy raz transformował się w Super Sayianina?

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

