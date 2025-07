Ta kontrowersyjna gra wywołała w Chinach burzliwą debatę o seksizmie. Czy kobiety mają powód, by czuć się urażone?

Revenge on Gold Diggers jest już na Steam, ale wielu chciałoby, żeby gra przestała istnieć. Dlaczego?

Chińska gra Revenge on Gold Diggers (w wolnym tłumaczeniu to Zemsta na łowczyniach posagów) błyskawicznie wspięła się na szczyt listy sprzedaży platformy Steam , ale równie szybko wywołała medialną burzę. Produkcja, w której gracze wcielają się w mężczyzn uwikłanych w relacje z manipulującymi kobietami, oskarżanymi o chęć wyłudzenia pieniędzy, została skrytykowana za wzmacnianie seksistowskich stereotypów i mizoginicznych narracji.

„To klasyczny model biznesowy – wzbudzić kontrowersję, wywołać debatę, zwiększyć sprzedaż” – twierdzi Xu, dodając, że samo określenie „kopaczka złota” jest nacechowane mizoginią i zbyt często używane, by dyskredytować kobiety niezależnie od kontekstu. W grze wszystkie postacie określane jako „kopaczki złota” to kobiety — od influencerek po przedsiębiorczynie — przedstawione jako osoby wykorzystujące uczucia mężczyzn, by zdobywać pieniądze i kosztowne prezenty. „Chcesz wiedzieć, czy mężczyzna cię kocha? Zobacz, ile wydaje” – mówi jedna z bohaterek.