Ta gra zachwycała już we wczesnym dostępie. Teraz staje się jeszcze lepsza

Nowe RPG akcji od twórców serii Ori od początku zachwyca klimatem, wymagającym systemem walki oraz dopracowanym światem Isola Sacra. Na razie gra dostępna jest wyłącznie na PC (Steam), jednak pełna wersja w przyszłości ma trafić także na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

No Rest for the Wicked – kooperacja „Together” i nowe podejście do wspólnej gry

Moon Studios opublikowało świeży zwiastun aktualizacji No Rest for the Wicked Together, której premiera została zaplanowana na 22 stycznia 2026 roku. Tryb kooperacyjny zapowiedziano już wcześniej podczas prezentacji Wicked Inside, jednak dopiero teraz ujawniono szczegóły jego działania.