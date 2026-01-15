Ta gra zachwycała już we wczesnym dostępie. Teraz staje się jeszcze lepsza

No Rest for the Wicked dostaje rozbudowaną kooperację i duże zmiany w rozgrywce.
Nowe RPG akcji od twórców serii Ori od początku zachwyca klimatem, wymagającym systemem walki oraz dopracowanym światem Isola Sacra. Na razie gra dostępna jest wyłącznie na PC (Steam), jednak pełna wersja w przyszłości ma trafić także na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.
No Rest for the Wicked – kooperacja „Together” i nowe podejście do wspólnej gry
Moon Studios opublikowało świeży zwiastun aktualizacji No Rest for the Wicked Together, której premiera została zaplanowana na 22 stycznia 2026 roku. Tryb kooperacyjny zapowiedziano już wcześniej podczas prezentacji Wicked Inside, jednak dopiero teraz ujawniono szczegóły jego działania.
Najważniejsza zmiana dotyczy samej struktury rozgrywki. Zamiast klasycznego modelu, w którym jeden gracz pełni rolę hosta, nawet cztery osoby będą mogły współdzielić jedno, trwałe uniwersum (Realm). Progres ma być wspólny, a dostęp do świata nie będzie uzależniony od stałej obecności jednego gospodarza.
Aktualizacja przyniesie również zmiany w systemie walki i zachowaniu przeciwników. Wrogowie mają lepiej reagować na większą liczbę graczy, a nowe, ręcznie dobrane rozmieszczenie oponentów ma zaskoczyć także osoby dobrze znające Isola Sacra. Poza walką twórcy stawiają na elementy wspólnego „życia” w świecie gry – dzielenie domu, przebudowanych handlarzy oraz prosty system głosowania, który ma porządkować rozgrywkę w grupie. Moon Studios zapowiada również liczne usprawnienia quality-of-life.
Przypomnijmy, że No Rest for the Wicked jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
