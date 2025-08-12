Ta gra usługa wkrótce umrze? Studio jest niezadowolone ze sprzedaży gry

Czyżby wkrótce kolejna wieloosobowa produkcja zakończyła swój krótki żywot?

FBC: Firebreak, pierwszy w pełni samodzielnie wydany tytuł Remedy Entertainment i zarazem debiut studia w gatunku sieciowych strzelanek PvE, nie spełnił oczekiwań sprzedażowych twórców. Mimo obiecującego startu pod względem liczby graczy, finansowe wyniki pozostawiły wiele do życzenia. FBC: Firebreak – sprzedaż gry jest rozczarowująca dla Remedy Gra zadebiutowała 17 czerwca na PS5, Xbox Series X/S oraz PC, osadzając akcję w uniwersum Control. Choć w ciągu pierwszych dziesięciu dni zagrało w nią ponad milion osób, większość graczy pochodziła z Xbox Game Pass i PlayStation Plus. To oznacza, że przychody z premierowego okresu opierały się głównie na jednorazowych opłatach od Sony i Microsoftu za udostępnienie gry w ich usługach, a nie na sprzedaży egzemplarzy w pełnej cenie.

Pod względem komercyjnym byliśmy niezadowoleni ze sprzedaży FBC: Firebreak w fazie premierowej – czytamy w półrocznym raporcie finansowym Remedy. Studio liczyło, że słabsze wyniki na konsolach zrekompensuje sprzedaż na PC, jednak rzeczywistość okazała się inna. Steam, który miał być głównym kanałem dystrybucji na tej platformie, wygenerował wyniki poniżej oczekiwań. W dniu premiery odnotowano szczyt 1 992 graczy jednocześnie, a w ostatnich tygodniach liczby spadły do poziomu kilkudziesięciu osób. W ciągu ostatniego miesiąca nigdy nie udało się przekroczyć 75 aktywnych użytkowników w tym samym czasie. Początkowe doświadczenie wprowadzające i struktura misji skutkowały wysokimi wczesnymi odpływami graczy oraz napływem negatywnych recenzji – przyznaje Remedy. Sytuacja zaczęła się jednak poprawiać wraz z kolejnymi aktualizacjami: FBC: Firebreak został zaprojektowany jako gra, która ewoluuje w czasie. Pomimo trudnego startu wierzymy, że mamy solidny fundament, na którym możemy budować. Gracze, którzy spędzili w grze ponad godzinę, oceniali ją w większości pozytywnie, co pokazuje, że rdzeń rozgrywki jest wciągający – podkreśla studio.

Remedy deklaruje, że najważniejszym momentem dla gry będzie koniec września, kiedy to pojawi się duża aktualizacja. Twórcy zapowiadają, że wprowadzi ona istotne zmiany w rozgrywce, a jej premiera będzie wsparta kampanią marketingową. Jesteśmy zobowiązani do dalszej pracy nad FBC: Firebreak, angażowania społeczności i rozwijania gry – zapewnia firma. Obecnie średnia ocen FBC: Firebreak w serwisie Metacritic wynosi 63 punkty, a recenzje użytkowników Steam określane są jako „Mieszane” – z 1 557 opinii 67% jest pozytywnych. Remedy podkreśla jednak, że wzrost pozytywnych ocen od stałych graczy pokazuje, że gra może jeszcze znaleźć swoje miejsce na rynku.

