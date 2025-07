Ta gra stała się fenomenem nawet pomimo bugów i łamania praw fizyki. "To szalone, że tak długo pracujemy przy tak głupiej grze"

Szczerze? Wygląda na to, że przypadkowo wdarliśmy się do historii gier ragdollami. To, co zaczęło się jako żart, pełen błędów, przeczący prawom fizyki kozi szał, w jakiś sposób stało się trwającą dekadę sagą chaosu, memów i zaskakująco głębokiej wiedzy. Przeszliśmy od lizania losowych przedmiotów do wystrzeliwania w kosmos, infiltrowania apokalipsy zombie i zdobycia własnego multiwersum