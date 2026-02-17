Ta gra Pokemon nie będzie e-sportem. Pomimo ogromnego sukcesu twórcy pozostaną przy luźniejszym podejściu

Mimo że od premiery w październiku 2024 roku Pokémon TCG Pocket stało się finansowym fenomenem (generując ponad 1,3 miliarda dolarów przychodu w pierwszym roku), The Pokémon Company nie planuje włączenia gry do oficjalnego obiegu e-sportowego. Chris Brown, dyrektor ds. globalnego e-sportu, rozwiał nadzieje fanów podczas wywiadu w Londynie.
Pokemon TGC Pocket – priorytetem casualowa zabawa i wymiana
Brown podkreślił, że TCG Pocket ma pełnić inną rolę niż tradycyjne karcianki czy turniejowe gry wideo. Gra będzie obecna na dużych turniejach (jak EUIC czy Worlds), ale tylko w formie niezobowiązujących spotkań dla fanów. Zamiast budować profesjonalną drabinkę turniejową, twórcy chcą promować funkcję handlu między graczami oraz kolekcjonowanie kart. Brown zasugerował, że „kieszonkowa” wersja TCG ma być szybką i przystępną rozrywką, a nie konkurencją dla głównego, bardziej złożonego Pokémon TCG.
Choć TCG Pocket zostaje na e-sportowym marginesie, cały świat Pokémon przygotowuje się do 30. rocznicy serii, która przypada dokładnie 27 lutego 2026 roku.
Czego spodziewamy się w najbliższych dniach (podczas Pokémon Presents)?
Pokémon Champions: Wyczekiwana gra e-sportowa, zapowiedziana rok temu, ma w końcu otrzymać datę premiery.
Pokémon Day 2026 Collection: W sklepach (również w Polsce) pojawił się już pamiątkowy zestaw TCG z przypinką i unikalną kartą Pikachu ze specjalnym rocznicowym stemplem.
Plotki o 10. Generacji: Branżowi informatorzy sugerują, że podczas transmisji możemy zobaczyć pierwszy teaser nowej generacji gier, projektowanej z myślą o konsoli Nintendo Switch 2.
LEGO Pokémon: Oficjalna premiera pierwszych zestawów klocków LEGO z Pokémonami ma nastąpić właśnie w dniu jubileuszu.
Warto przypomnieć, że mimo braku turniejów, gra stale się rozwija. Najnowszy dodatek Time-Space Clash (wprowadzony niedawno) dodał do gry wyczekiwany system wymiany kart, co znacznie ułatwiło kompletowanie rzadkich kart z ilustracjami Immersive.
