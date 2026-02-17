Ta gra Pokemon nie będzie e-sportem. Pomimo ogromnego sukcesu twórcy pozostaną przy luźniejszym podejściu

Mimo że od premiery w październiku 2024 roku Pokémon TCG Pocket stało się finansowym fenomenem (generując ponad 1,3 miliarda dolarów przychodu w pierwszym roku), The Pokémon Company nie planuje włączenia gry do oficjalnego obiegu e-sportowego. Chris Brown, dyrektor ds. globalnego e-sportu, rozwiał nadzieje fanów podczas wywiadu w Londynie.

Pokemon TGC Pocket – priorytetem casualowa zabawa i wymiana

Brown podkreślił, że TCG Pocket ma pełnić inną rolę niż tradycyjne karcianki czy turniejowe gry wideo. Gra będzie obecna na dużych turniejach (jak EUIC czy Worlds), ale tylko w formie niezobowiązujących spotkań dla fanów. Zamiast budować profesjonalną drabinkę turniejową, twórcy chcą promować funkcję handlu między graczami oraz kolekcjonowanie kart. Brown zasugerował, że „kieszonkowa” wersja TCG ma być szybką i przystępną rozrywką, a nie konkurencją dla głównego, bardziej złożonego Pokémon TCG.