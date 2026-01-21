Pokemon Prisme zadebiutował i jest dostępny za darmo. To efekt 14 lat prac nad fanowskim połączeniem światów gier, anime i mangi

W grze zwiedzimy aż cztery regiony i złapiemy łącznie 380 Pokemonów.

Pokemon właśnie otrzymało nową produkcję, która umili fanom czas oczekiwania na 10. generację stworków. Pokemon Prisme, czyli ogromny ROM hack, po czternastu latach rozwoju wreszcie doczekał się pełnej wersji angielskiej. Pierwsza wersja zadebiutowała w marcu 2012 i była dostępna wyłącznie po francusku, co znacząco ograniczało jej popularność. Teraz sytuacja się zmienia, a twórcy otwierają swój projekt na znacznie szersze grono odbiorców. Produkcję pobierzecie z oficjalnej strony projektu. Pokemon Prisme – anglojęzyczna wersja ambitnej fanowskiej produkcji już dostępna do pobrania Pokemon Prisme wyróżnia się przede wszystkim rozmachem. Już na starcie gracze otrzymują dostęp do czterech rozbudowanych regionów znanych z wcześniejszych generacji. W trakcie jednej przygody można swobodnie podróżować pomiędzy Kanto, Johto, Archipelagiem Pomarańczowym oraz Archipelagiem Sevii, co samo w sobie stanowi rzadkość nawet w oficjalnych odsłonach serii. Każdy z obszarów został dostosowany do potrzeb nowej historii, z własnymi zadaniami, trenerami oraz unikalnymi wyzwaniami.

Pod względem zawartości trudno mówić o jakichkolwiek kompromisach. W grze znalazło się ponad 380 Pokemonów do złapania, a także przeszło 175 zadań, które obejmują zarówno wątki fabularne, jak i liczne misje poboczne. Twórcy zadbali o to, by eksploracja świata była nagradzana na wielu poziomach, oferując system osiągnięć oraz punkty progresji powiązane z aktywnością gracza. Fabuła stawia na zupełnie nowy konflikt. Głównym antagonistą jest Team Infinity, świeżo utworzona organizacja złoczyńców, która próbuje przejąć kontrolę nad regionami po rozpadzie klasycznych drużyn znanych z poprzednich gier. To podejście pozwala zachować znajomy klimat serii, a jednocześnie wprowadza nową narrację, niezależną od oficjalnego kanonu.

Rozgrywka została dodatkowo wzbogacona o elementy rzadko spotykane w starszych grach Pokemon. Gracze mogą korzystać z systemu domów, tworzyć przedmioty w ramach craftingu, zmieniać stroje bohatera oraz odbierać codzienne nagrody za regularne logowanie. Całość sprawia wrażenie produkcji, która próbuje połączyć klasyczną formułę z nowoczesnymi mechanikami znanymi z RPG i gier-usług. Co istotne, obecna wersja gry to dopiero początek. Autorzy już teraz zapowiadają kolejne regiony, w tym Hoenn oraz Sinnoh, co w przyszłości ma zwiększyć liczbę dostępnych obszarów do sześciu. Nawet bez tych dodatków Pokemon Prisme oferuje już teraz dziesiątki godzin zabawy, które mogą skutecznie wypełnić czas oczekiwania na kolejne oficjalne zapowiedzi serii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.