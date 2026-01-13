Oto najnowszy rywal Pokemon i Palword. Gra F2P imponuje w zwiastunie

Darmowe RPG z otwartym światem wraca na radar graczy dzięki nowemu zwiastunowi i zapowiedzi kolejnych beta-testów na PC.
Rynek gier inspirowanych Pokémonami wciąż się rozrasta, a batalia prawna wokół Palworld nie zniechęca kolejnych twórców do prób zmierzenia się z gigantami gatunku. Jednym z najciekawszych projektów tego nurtu pozostaje Aniimo, które już wkrótce ponownie trafi w ręce graczy na Steamie.
Aniimo – darmowe RPG z otwartym światem i walką w czasie rzeczywistym
Produkcja studia Pawprint zmierza do drugiej tury zamkniętych beta-testów, o czym poinformowano w nowym zwiastunie. Gra została zapowiedziana 6 czerwca 2025 roku, krótko po zakończeniu Festiwalu Zbierania Stworów Steama, jednak jej karta na platformie Valve pojawiła się dopiero jesienią.
Aniimo to darmowe RPG z otwartym światem i walką w czasie rzeczywistym, wyraźnie inspirowane serią Pokémon. Gracze mogą nie tylko łapać i rozwijać stworki, ale też bezpośrednio nimi sterować – m.in. w celu pokonywania przeszkód terenowych. Opis na Steamie wspomina o ewolucji aniimo, zastawianiu pułapek, trybie PvPvE Egg Heist oraz rozgrywce solo i w trybie kooperacji.
Materiały promocyjne sugerują również, że stworki będą wykorzystywane do pracy przy zbieraniu zasobów i obsłudze maszyn, co przywodzi na myśl rozwiązania znane z Palworld.Zgłoszenia do zamkniętej bety trwają do 19 stycznia, testy ruszą 22 stycznia. Pełna wersja gry ma trafić także na konsole oraz urządzenia mobilne.
