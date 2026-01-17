Ta gra pojawiła się na TGA zamiast The Elder Scrolls VI. Twórcy nie zapłacili nawet dolara za finałowy spot

W grudniu, podczas gali The Game Awards 2025, pojawiła się Highguard, nowa strzelanka pierwszoosobowa od studia Wildlight. Gra zaskoczyła fanów – nie tylko samym pokazem, ale też faktem, że trafiła do finału jednej z najważniejszych gamingowych imprez, nie płacąc ani dolara za miejsce, które zwykle kosztuje około pół miliona. A fani spodziewali się ujawnienia zupełnie innego tytułu.

Highguard pojawiło się na TGA, a twórcy nie musieli płacić za reklamę

Highguard został pokazany na samym końcu gali, w finale, gdzie widzowie spodziewali się zwiastuna jednej z najbardziej oczekiwanych gier, np. The Elder Scrolls 6. To tylko wzmogło ich zaskoczenie i mieszane reakcje – część osób była rozczarowana, bo spodziewano się widowiskowego tytułu AAA, a pojawił się mniej znany shooter.