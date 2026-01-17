Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra pojawiła się na TGA zamiast The Elder Scrolls VI. Twórcy nie zapłacili nawet dolara za finałowy spot

Jakub Piwoński
2026/01/17 16:00
0
0

Pojawienie się gry na tak wielkiej imprezie zaskoczyło wszystkich.

W grudniu, podczas gali The Game Awards 2025, pojawiła się Highguard, nowa strzelanka pierwszoosobowa od studia Wildlight. Gra zaskoczyła fanów – nie tylko samym pokazem, ale też faktem, że trafiła do finału jednej z najważniejszych gamingowych imprez, nie płacąc ani dolara za miejsce, które zwykle kosztuje około pół miliona. A fani spodziewali się ujawnienia zupełnie innego tytułu.

Highguard
Highguard

Highguard pojawiło się na TGA, a twórcy nie musieli płacić za reklamę

Highguard został pokazany na samym końcu gali, w finale, gdzie widzowie spodziewali się zwiastuna jednej z najbardziej oczekiwanych gier, np. The Elder Scrolls 6. To tylko wzmogło ich zaskoczenie i mieszane reakcje – część osób była rozczarowana, bo spodziewano się widowiskowego tytułu AAA, a pojawił się mniej znany shooter.

GramTV przedstawia:

Według Paula Tassiego z Forbesa studio Wildlight otrzymało miejsce w finale dzięki decyzji organizatorów. Komentatorzy sugerowali, że Geoff Keighley, gospodarz The Game Awards, był zachwycony grą i postanowił włączyć ją do pokazu. Mimo entuzjazmu, reakcja widzów była mieszana – niektórzy docenili innowacyjność Highguard, inni odczuli rozczarowanie. Pokaz przypomniał, że finałowe miejsce na gali nie zawsze wymaga ogromnych nakładów finansowych, a czasem liczy się po prostu kreatywność i zaskoczenie.

Warto dodać, że w Highguard gracze wcielają się w Wardens — tajemniczych, magicznych rewolwerowców walczących o kontrolę nad mitycznym kontynentem. Rozgrywka skupia się na meczu z dwiema fazami: najpierw drużyny rywalizują o przejęcie artefaktu zwanego Shieldbreaker, a potem wykorzystują go, aby przeprowadzić raid na bazę przeciwnika i ją zniszczyć. Gra jest dostępna na PC, Xbox i PS5.

Źródło:https://insider-gaming.com/highguard-devs-didnt-pay-for-game-awards-spot/

Jakub Piwoński

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




