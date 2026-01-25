Ta gra już wkrótce trafi na Steam i wygląda, jakby „zjadła” Borderlands i ARC Raiders. Będzie hit?

Na Steamie pojawiła się nowa strzelanka, obok której trudno przejść obojętnie. Gravebound to produkcja studia Crater Studios, która bierze wizualną tożsamość Borderlands, wrzuca ją w bezlitosną pętlę rozgrywki znaną z ARC Raiders i dokłada do tego własny, znacznie bardziej chaotyczny charakter. Efekt? Ekstrakcyjny shooter, który od pierwszych materiałów wygląda jak kontrolowany wybuch.
Gravebound – extraction shooter podobny do Borderlands i ARC Raiders
Gravebound to strzelanka PvPvE z elementami ekstrakcji, w której gracze lądują w niebezpiecznych strefach, zbierają łupy, walczą z agresywną sztuczną inteligencją i innymi graczami, a następnie próbują bezpiecznie się ewakuować. Każda wyprawa to klasyczna gra o wysoką stawkę – im dłużej zostajesz na mapie, tym większa nagroda, ale i ryzyko utraty całego ekwipunku.
Największą różnicę widać jednak w stylistyce. Komiksowa, przerysowana oprawa graficzna przywodzi na myśl Borderlands, ale pod tą kolorową warstwą kryje się rozgrywka znacznie bliższa ARC Raiders. Szybkie tempo, nacisk na mobilność i starcia przypominające momentami bullet hell sprawiają, że Gravebound stawia na agresję i ciągły ruch, zamiast powolnego, taktycznego czyszczenia terenu.
Gra będzie mieć tryb solo i kooperację, rozbudowany arsenał broni, system ulepszeń pancerza oraz frakcje dodające fabularnego kontekstu. Wrogowie i bossowie będą atakować chaotycznie, zmuszając graczy do improwizacji i szybkich decyzji, co tylko potęguje napięcie znane z najlepszych strzelanek ekstrakcyjnych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!