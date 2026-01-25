Ta gra już wkrótce trafi na Steam i wygląda, jakby „zjadła” Borderlands i ARC Raiders. Będzie hit?

Na Steamie pojawiła się nowa strzelanka, obok której trudno przejść obojętnie. Gravebound to produkcja studia Crater Studios, która bierze wizualną tożsamość Borderlands, wrzuca ją w bezlitosną pętlę rozgrywki znaną z ARC Raiders i dokłada do tego własny, znacznie bardziej chaotyczny charakter. Efekt? Ekstrakcyjny shooter, który od pierwszych materiałów wygląda jak kontrolowany wybuch.

Gravebound – extraction shooter podobny do Borderlands i ARC Raiders

Gravebound to strzelanka PvPvE z elementami ekstrakcji, w której gracze lądują w niebezpiecznych strefach, zbierają łupy, walczą z agresywną sztuczną inteligencją i innymi graczami, a następnie próbują bezpiecznie się ewakuować. Każda wyprawa to klasyczna gra o wysoką stawkę – im dłużej zostajesz na mapie, tym większa nagroda, ale i ryzyko utraty całego ekwipunku.