Czy jesteś prawdziwym Vault Hunterem? Test wiedzy o serii Borderlands

Witaj, wędrowcze! Czy jesteś gotowy, by stawić czoła wyzwaniom, którym sprostają jedynie najwytrwalsi? Świetnie się składa – podbij do Bounty Board, odbierz questa i sprawdź, jak dobrze znasz serię Borderlands.
Tagi:
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!
O nas
Kontakt
Na skróty
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!