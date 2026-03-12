Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy jesteś prawdziwym Vault Hunterem? Test wiedzy o serii Borderlands

Maciej Petryszyn
2026/03/12 09:00
0
0

Witaj, wędrowcze! Czy jesteś gotowy, by stawić czoła wyzwaniom, którym sprostają jedynie najwytrwalsi? Świetnie się składa – podbij do Bounty Board, odbierz questa i sprawdź, jak dobrze znasz serię Borderlands.

Tagi:

Quiz
Borderlands 2
test
Borderlands
Borderlands: The Pre-Sequel
Borderlands 3
quiz
test wiedzy
Borderlands 4
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112