Ta czaszka znowu zapłonie i to w ramach MCU. Nadchodzi wyczekiwany przez fanów moment

Ghost Rider może wreszcie dołączyć do MCU. Choć postać pojawiała się już dwukrotnie w kinowych filmach, nigdy nie była częścią oficjalnego uniwersum Marvela. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że ten wyczekiwany przez fanów moment może nadejść już wkrótce.

Ghost Rider zmierza do MCU

Reporter specjalizujący się w hollywoodzkich przeciekach, DanielRPK, ujawnił, że Marvel pracuje nad solowym projektem poświęconym Ghost Riderowi. Na razie nie jest jasne, czy chodzi o pełnometrażowy film, czy może o serial. Co ciekawe, projekt ma być powiązany z nadchodzącą Sagą Mutantów, która ruszy po wydarzeniach w filmie Avengers: Secret Wars, będącym zwieńczeniem trwającej obecnie Sagi Multiwersum.