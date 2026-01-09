Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta czaszka znowu zapłonie i to w ramach MCU. Nadchodzi wyczekiwany przez fanów moment

Jakub Piwoński
2026/01/09 14:50
Ta nieco zapomniana już postać wróci na wielki ekran.

Ghost Rider może wreszcie dołączyć do MCU. Choć postać pojawiała się już dwukrotnie w kinowych filmach, nigdy nie była częścią oficjalnego uniwersum Marvela. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że ten wyczekiwany przez fanów moment może nadejść już wkrótce.

Ghost Rider
Ghost Rider

Ghost Rider zmierza do MCU

Reporter specjalizujący się w hollywoodzkich przeciekach, DanielRPK, ujawnił, że Marvel pracuje nad solowym projektem poświęconym Ghost Riderowi. Na razie nie jest jasne, czy chodzi o pełnometrażowy film, czy może o serial. Co ciekawe, projekt ma być powiązany z nadchodzącą Sagą Mutantów, która ruszy po wydarzeniach w filmie Avengers: Secret Wars, będącym zwieńczeniem trwającej obecnie Sagi Multiwersum.

W sieci pojawiają się jednak spekulacje, że bohater może zadebiutować wcześniej, w produkcji Avengers: Doomsday. W tym kontekście pojawia się pytanie o wersję postaci – czy powróci Johnny Blaze, w którego wcielał się Nicolas Cage w filmach z 2007 i 2011 roku, czy może Robbie Reyes, znany z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., którego grał Gabriel Luna? Możliwym rozwiązaniem jest też obsadzenie do roli nowego aktora.

Niektóre źródła sugerują, że Marvel może wstrzymać się z debiutem postaci aż do wydarzeń po Secret Wars, by w pełni wykorzystać potencjał Ghost Ridera w ramach rozbudowanego uniwersum. Niezależnie od tego, kiedy płonąca czaszka pojawi się na ekranie, fani już teraz mogą ekscytować się perspektywą jej oficjalnego wejścia do MCU, która jest już co raz bardziej prawdopodobna.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




