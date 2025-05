Ta cecha EA Sports FC 26 już teraz poważnie rozczarowuje fanów. Wyciekły szczegóły wyczekiwanej gry

Fani wirtualnej piłki nożnej mają powody do obaw?

Choć EA Sports wciąż oficjalnie nie zapowiedziało gry FC 26, sieć obiegają kolejne przecieki na temat nadchodzącej odsłony piłkarskiej serii. Najnowsze doniesienia sugerują dobre wieści dla weteranów Ultimate Team, ale jednocześnie rozczarowują fanów trybu Draft.

W FC 26 tryb Draft pozostanie bez zmian

Według przecieków ujawnionych przez użytkownika FGZ — znanego z wcześniejszych, częściowo sprawdzonych informacji — w FC 26 powrócą turnieje do Ultimate Team. Jednak w przypadku Draftu gracze nie powinni spodziewać się żadnych większych zmian. To zawód dla społeczności, która od lat domaga się odświeżenia tego trybu. Draft uchodzi za jeden z najlepszych sposobów testowania kart przed zakupem, ale brak nowości sprawia, że pozostaje on w stagnacji.