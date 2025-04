Filmowa biografia Michaela Jacksona opóźniona? Film może zostać podzielony na dwie części

Wszystko wskazuje na to, że premiera długo wyczekiwanej biografii Michaela Jacksona zostanie przesunięta. Jak donosi portal World of Reel, film w obecnej wersji trwa ponad cztery godziny, co skłoniło twórców do rozważenia podzielenia go na dwie części. Film napotkał problemy realizacyjne.

Michael – film zadebiutuje w 2026

Już wcześniej informowaliśmy o problemach związanych z produkcją filmu – teraz zdają się one potwierdzać. Rodzina Jacksonów miała mieć spory wpływ na kształt filmu, dochodziło ponoć do tarć z reżyserem. Film miał być przepisywany, niektóre zdjęcia musiały też być kręcone ponownie. Spekuluje się, że problemy realizacyjne mogły także wynikać z tego, że twórca miał inną wizję ujęcia kontrowersyjnych momentów życia gwiazdy. Choć oficjalnie nie ogłoszono jeszcze zmiany harmonogramu, decyzja o podziale na dwa filmy może wpłynąć na pierwotne plany dystrybucji. Warty przypomnieć, że biografia, zatytułowana po prostu Michael, miała pierwotnie trafić do kin już 18 kwietnia 2025 roku. Na chwilę obecną film, lub jego pierwsza część, zadebiutuje w roku 2026.