Szykuje się duży odpływ z Xbox Game Passa. Jedna z najlepiej ocenianych gier roku znika z usługi

Koniec stycznia przyniesie kolejną falę zmian w bibliotece Xbox Game Pass. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Xboxa, 31 stycznia z usługi zniknie siedem gier, w tym wysoko oceniane Citizen Sleeper 2: Starward Vector. To znacząco powiększy listę styczniowych tytułów opuszczających abonament, który już wcześniej stracił m.in. Neon White i Road 96.

Siedem gier opuści Xbox Game Pass jeszcze w styczniu

Najgłośniejszym odejściem jest bez wątpienia Citizen Sleeper 2: Starward Vector – cyberpunkowe RPG oparte na mechanice kości, które cieszy się średnią oceną 85 w serwisie Metacritic. Gra była jednym z najlepiej ocenianych debiutów 2025 roku w Game Passie. Co ważne, jej pełne przejście może zająć zaledwie kilkanaście godzin, co wciąż daje subskrybentom czas na zapoznanie się z tytułem.