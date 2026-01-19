Zaloguj się lub Zarejestruj

Szykuje się duży odpływ z Xbox Game Passa. Jedna z najlepiej ocenianych gier roku znika z usługi

Jakub Piwoński
2026/01/19 14:50
31 stycznia z biblioteki Xbox Game Pass wypadnie siedem tytułów,

Koniec stycznia przyniesie kolejną falę zmian w bibliotece Xbox Game Pass. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Xboxa, 31 stycznia z usługi zniknie siedem gier, w tym wysoko oceniane Citizen Sleeper 2: Starward Vector. To znacząco powiększy listę styczniowych tytułów opuszczających abonament, który już wcześniej stracił m.in. Neon White i Road 96.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Siedem gier opuści Xbox Game Pass jeszcze w styczniu

Najgłośniejszym odejściem jest bez wątpienia Citizen Sleeper 2: Starward Vector – cyberpunkowe RPG oparte na mechanice kości, które cieszy się średnią oceną 85 w serwisie Metacritic. Gra była jednym z najlepiej ocenianych debiutów 2025 roku w Game Passie. Co ważne, jej pełne przejście może zająć zaledwie kilkanaście godzin, co wciąż daje subskrybentom czas na zapoznanie się z tytułem.

Z końcem miesiąca z biblioteki Game Pass znikną:

  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Cataclismo
  • Lonely Mountains: Snow Riders
  • Orcs Must Die! Deathtrap
  • Shady Part of Me
  • Starbound
  • Paw Patrol World

Większość z tych produkcji trafiła do Game Passa w styczniu 2025 roku, co oznacza, że kończą one typowy, roczny okres obecności w usłudze. Wyjątkiem są Cataclismo oraz Paw Patrol World.

Warto pamiętać, że lista gier opuszczających Game Pass bywa zmienna. Paw Patrol World to gra, która już raz znikała z usługi, ale po jakimś czasie wróciła. W przeszłości zdarzało się też, że niektóre tytuły pozostawały w usłudze dłużej, niż pierwotnie zapowiadano. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że 31 stycznia 2026 roku gracze będą musieli pożegnać się z wymienionymi grami.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-game-pass-games-leaving-january-2026-wave-2-full-list/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
Game Pass
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



