Szykujcie miejsce na dysku. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater z ogromnym rozmiarem

Delta to całkowicie przebudowana wersja jednej z najlepszych gier akcji w historii, łącząca nowoczesną oprawę graficzną i mechaniki rozgrywki inspirowane Metal Gear Solid V z niezrównaną atmosferą, bogatą fabułą i emocjonalnym ładunkiem oryginału. To pierwszy rozdział chronologiczny opowieści o Big Bossie – szpiegowska przygoda, która zdefiniowała gatunek.

Seria Metal Gear Solid pozostaje w uśpieniu od czasu premiery The Phantom Pain w 2015 roku. Próba jej kontynuacji bez udziału Hideo Kojimy w postaci Metal Gear Survive zakończyła się niepowodzeniem. Tym bardziej remake jednej z najbardziej cenionych odsłon wzbudza ogromne oczekiwania. Gra została zapowiedziana w 2023 roku, a jej premiera odbędzie się 28 sierpnia 2025 roku na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC. Fani mogą więc powoli przygotowywać się do powrotu do dżungli – i do porządnego czyszczenia dysku.