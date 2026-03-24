Szukasz Gothic Remake w pudełku? Ten sklep ma grę w ofercie

Maciej Petryszyn
2026/03/24 20:45
Już za 3 miesiące kultowa w naszym kraju produkcja doczeka się odświeżenia. Gothic Remake nadchodzi.

Już 5 czerwca 2026 roku po wielu latach w produkcji ukaże się Gothic Remake. Będzie to odświeżone wydanie RPG-a, na którym wychowało się całe pokolenie polskich graczy, czyli Gothica z 2001 roku. Tym razem za tytuł odpowiedzialne jest jednak nie Piranha Bytes, a Alkimia Interactive, dla którego jest to debiutancki projekt. Całość działać będzie na Unreal Engine 5 i już po licznych materiałach widać, że skok graficzny względem oryginału będzie znaczny. Dzięki temu kolejna generacja gamerów będzie miała szansę, by poznać kultową w Polsce grę, której remake można już nabyć w preorderze. Szczegóły poniżej.

Po ponad 20 latach THQ Nordic i Alkimia Interactive pracują nad pełnym remakiem legendarnej gry RPG Gothic!

W tym pełnym remake'u popularnej i rewolucyjnej gry Gothic z 2001 roku odkryjesz na nowo świat kolonii górniczej, jej tajemnice i wyzwania.

Królestwu zagraża nieubłagana horda orków, a król potrzebuje rudy, aby wyposażyć swoje wojska. Ruda ta jest wydobywana na odizolowanej od reszty świata wyspie więziennej - a rosnące napięcia pod jej powierzchnią grożą zniszczeniem całego królestwa.

Zmodernizowany system walki, który wykorzystuje podstawowe założenia oryginalnego systemu walki i otwiera go na nowe pokolenie graczy.

Pokonaj swój los jako skazany na dożywocie więzień, który musi przetrwać w świecie dzikich zwierząt, stworzeń i skazańców o niebezpiecznej reputacji.

Kultowy w Polsce Gothic w nowych szatach

Gothic Remake w pudełkowym wydaniu PC znajdziemy w sklepie Media Expert pod tym adresem. Na ten moment jest to jedyny sklep, który oferuje w przedsprzedaży box na komputery osobiste. Co istotne, w środku znajdziemy nie kod Steam, a płytę DVD, co dziś nie jest wcale standardem. To wszystko w cenie 189,99 zł.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

